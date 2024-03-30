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THY'den yeni personel alımı! Şartlar belli oldu

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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THY’den yeni personel alımı! Şartlar belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da görevlendirmek üzere engelli personel alımı yapılacağını duyurdu. THY'den yapılan açıklamada, başvuru şartlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

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