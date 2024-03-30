30 Mart 2024, Cumartesi
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Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Son dakika haberine göre Bu yılın mart ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak.

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