30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ramazan Bayramı'nda piyasaya 60 milyar TL'lik doping

Ramazan Bayramı'nda piyasaya 60 milyar TL'lik doping

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Ramazan Bayramı’nda piyasaya 60 milyar TL’lik doping

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala TESK Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada 60 milyar TL'lik bir işlem hacmi oluşmasını beklediklerini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA