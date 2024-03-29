Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yerel yönetimlerde AK Parti kendini ispat etmiştir

SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA NE SÖYLERSİNİZ?

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlemler söz konusu. Her bir parti de görevlendirmeler yapıyor sandıklarda. Geçmişe göre ülkemizde huzur ve güven ortamı daha iyi noktada. Genel huzur ve güven ortamı sandıklara da yansıyacak. Benim sandık güvenliği konusunda endişem yok. Noktasal yanlışlar olabilir, onlara da hukuki mekanizmalarla müdahale edilecektir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA DURUM NASIL?

Doğu ve güneydoğuda çok farklı bir atmosfer var. Epeyce o tarafta ziyaretlerim oldu. Huzur ve güven ortamı yüksek. Önümüzdeki dönem belli bir periyotta doğu ve güneydoğunun büyüme hızı, Türkiye'nin üzerinde olacaktır. Çok daha fazla yatırım, ihracat göreceğiz.