Hızlı trenlerde Ramazan Bayramı müjdesi! Emeklilere indirim seferlerde artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı. Uraloğlu, "Bakanlık olarak yaptığımız bu proje ile 16 milyona yakın emekli vatandaşımızı sosyal ve kültürel yönden zenginleşmeleri için teşvik etmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Bayram tatilini kapsayan dönemde ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde 18 bin 84 koltuk kapasite artışı yapacağız, anahat ve bölgesel trenlerde de ek vagon ilaveleri ile vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik önemli ayrıcalıklar sağlandığını açıkladı. Uraloğlu, Ramazan Bayramı`na Venedik demiryollarında birçok önlem aldıklarını da söyledi.