Yabancıların Türkiye’ye güveni hız kesmedi! İki günde 2 milyar dolar dış finansman











GÜVENİN GÖSTERGESİ

YAPI Kredi, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Bankanın başarıyla tamamladığı işleme, yurt dışı yatırımcılardan iki katından fazla talep geldi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "2024 yılının ilk ayında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına Yapı Kredi olarak, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşamıştık. Son olarak 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımıza gelen iki katından fazla talep ile aynı gururu bir kez daha yaşadık. Uluslararası piyasalarda, bankamıza ait işlemlerinin yüksek ilgi görmesi hem ülkemize hem de Bankamıza duyulan güveni ortaya koyuyor" dedi.