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Uganda'da İslami bankacılık sistemi başladı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Uganda’da İslami bankacılık sistemi başladı

Uganda'da Salaam Bank'ın faaliyete geçmesiyle İslami bankacılık sisteminin resmi olarak başlatıldığı bildirildi.Müslümanların Uganda ekonomisine daha fazla katkı sunması bekleniyor.

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