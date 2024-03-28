Gram altın tarihi zirvesinde! Kazanç yüzde 90’ı aştı

Gram altın fiyatları ons altındaki güçlenme ve döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle yükselişe geçti. Altın yatırımcıları kazançlarını artırmaya devam ediyor. Gram altın tarihi yüksek seviyesi olan 2281 liraya kadar yükseldi.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapması için süresinin her geçen ay daralması ve Haziran ayından sonra faiz indirimlerine başlama beklentisi altın fiyatlarını yükseltiyor.