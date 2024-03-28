Türkiye 10 yıldır aralıksız dünya zirvesinde! Dünya Bankası verileri ortaya koydu

Türkiye, Dünya Bankasının son verileri dikkate alındığında, buğday unu ihracatında, 2022 itibarıyla 10 yıldır zirvede yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünya buğday üretimi 2020/21 sezonunda yüzde 1,4 artışla 773 milyon ton olarak hesaplanırken, bu artış büyük oranda Rusya, Kazakistan, Avustralya ve Kanada'daki üretim yükselişlerinden kaynaklandı. Buna karşılık, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve Arjantin'in üretimleri düştü.

Bir sonraki sezon buğday üretimi; Çin, AB, Avusturalya, Hindistan ve Ukrayna'daki üretim artışına bağlı olarak 781 milyon tona çıktı.