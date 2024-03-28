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Ekonomik güven endeksi martta arttı

EKONOMİ Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Ekonomik güven endeksi martta arttı

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 1 artarak 100 değerini aldı. Endeksin Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesine gelmesi, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösterdi.

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