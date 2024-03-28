Kalyon Enerji’den sürdürülebilirlik yolunda önemli adım... UN Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı oldu

Kalyon Enerji olarak faaliyetlerimize sadece ticari bir anlam yüklemiyoruz; daha iyi bir dünyada yaşamak için, çevre ve iklim dostu olmanın yeterli olmadığına inanıyoruz. İnsanın ve doğadaki diğer canlıların uyum içinde olduğu bir gezegende mutlu bir hayat ilkesiyle toplumsal faydayı odağımıza alıyoruz. Bu bakış açısıyla UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğimizi belirtmek isterim."

Tüm yatırımlarını ekolojik unsurları ve iklim değişikliği hassasiyetini dikkate alarak, sektördeki en iyi ve güncel uygulamaları/teknolojileri kullanarak hayata geçirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kalyon Enerji, gerek çevre politikaları gerek iş sağlığı ve güvenliği politikası, gerek sosyal etki, kapsayıcılık ve insan hakları politikası ile her alanda uluslararası sözleşmelere uygun, şeffaf, açık, hesap verebilir politikalarla sürdürülebilirlik kültürüne katkı sunuyor.