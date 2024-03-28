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Ticaret Bakanlığından "Jasmine" bebek kararı: Toplatılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Ticaret Bakanlığından Jasmine bebek kararı: Toplatılacak

Piyasaya sürdüğü "Jasmine" isimli oyuncak bebeğin, Ticaret Bakanlığınca güvensiz tespit edilmesi üzerine gazetelere bedeli karşılığında iade ilanı veren firma, oyuncaklarının mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığını duyurdu.

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