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Merkez Bankası'nın güncel rezerv miktarı açıklandı! Merkez Bankası 22 Mart 2024 haftası toplam rezervler

EKONOMİ Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Merkez Bankası’nın güncel rezerv miktarı açıklandı! Merkez Bankası 22 Mart 2024 haftası toplam rezervler

Merkez Bankası haftalık para ve istatistiklerindeki verilere göre toplam rezervler, 22 Mart haftası bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

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