SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Özel bankalar da dahil oldu

Özel bankalara da çağrı yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.