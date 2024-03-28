SGK emekli promosyonu hakkında duyuru yaptı! Özel bankalar da dahil oldu
SGK, 8 bin ila 12 bin lira arasındaki emekli promosyonu ödemeleri için aralarında özel bankaların da yer aldığı 19 banka ile protokol imzalandığını bildirdi. Başkan Erdoğan Kayseri mitinginde özel bankalara çağrıda bulunmuştu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonu hakkında yaptığı duyuruda bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.
ASGARİ EMEKLİ PROMOSYON TUTARI 8 BİN TL OLDU
En düşük emekli promosyon tutarı 8 bin TL olarak belirlendi. Bu rakam kamu bankalarında emekli maaşına göre 12 bin TL'ye kadar çıkacak. Kampanyaya özel bankalar da dahil oldu.
SGK, promosyon bedellerinin de 8 bin ila 12 bin lira arasında değiştiğini şu ifadelerle paylaştı:
"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır."
1. Akbank T.A.Ş.
2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
3. Denizbank A.Ş.
4. Fibabanka A.Ş.
5. ING Bank A.Ş.
6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
7. Odea Bank A.Ş.
8. QNB Finansbank A.Ş.
9. Şekerbank T.A.Ş.
10. C. Ziraat Bankası A.Ş.
11. Turkish Bank A.Ş.
12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
16. Türkiye İş Bankası A.Ş.
17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde yaptığı açıklamada, kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8 ila 12 bin TL'ye çıkaracağını açıklamıştı.
Özel bankalara da çağrı yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
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