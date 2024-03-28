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Gümrük Muhafaza ekiplerinden müthiş operasyon

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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Gümrük Muhafaza ekiplerinden müthiş operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince son günlerde İstanbul, İzmir, Van ve Artvin illeri özelinde gerçekleştirilen muhtelif operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe indirildi.

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