Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ’altın’ alımı için kritik karar! 2 bankaya yetki verildi

BAŞVURU NE ZAMAN?

Söz konusu uygulama kapsamında; Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü (örneğin Nisan ayı için 1-2-3 Nisan tarihlerinde) içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması,