Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' alımı için kritik karar! 2 bankaya yetki verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'a yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etti.
Açıklamada şöyle denildi: Bilindiği üzere; son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlanmıştır.
ALTIN İTHALATI KOTASI
Kota uygulaması sonrasında piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığımıza iletilen sorunların azaltılmasını teminen 2024 yılı Nisan ayından itibaren, Bakanlığımızca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmiştir.
BAŞVURU NE ZAMAN?
Söz konusu uygulama kapsamında; Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü (örneğin Nisan ayı için 1-2-3 Nisan tarihlerinde) içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması,
ŞUBEYE TESLİM
Banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini (örneğin Nisan ayı için 4 Nisan tarihinde) müteakip 3 iş günü içerisinde (örneğin Nisan ayı için 5-8-9 Nisan tarihlerinde) kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?
- Sosyal Yardım Alanlara Ek Destek! Bankadan başvurulacak
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru