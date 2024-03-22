22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Reel Kesim Güven Endeksi'nde 1,5 puanlık artış

Reel Kesim Güven Endeksi'nde 1,5 puanlık artış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2024
ABONE OL
Reel Kesim Güven Endeksi’nde 1,5 puanlık artış

Merkez Bankası, Mart 2024 dönemine ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayınladı. Yapılan değerlendirmeye göre Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 103,5 puan seviyesine yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA