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Ticaret Bakanlığı 79 şirkete yeni statü!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Ticaret Bakanlığı 79 şirkete yeni statü!

Ticaret Bakanlığı, bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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