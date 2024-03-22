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Yemek Sepeti'ne rekabet soruşturması

EKONOMİ Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Yemek Sepeti’ne rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle Yemek Sepeti'ne soruşturma açılmasına karar verdi.

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