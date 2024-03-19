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Son dakika | Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele | Ticaret Bakanlığı geçit vermedi! 2023'te ceza yağmuru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Son dakika | Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele | Ticaret Bakanlığı geçit vermedi! 2023’te ceza yağmuru

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında, 2023'te 135 milyon 104 bin, 2024'te ise 77 milyon 71 bin olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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