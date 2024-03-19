ASELSAN'dan Mavi Vatan'a büyük hediye
ASELSAN, teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi'ni (DÜFAS) tamamen özgün teknolojiyle Mavi Vatan'a kazandırdı.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor.
DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ve üstün teknolojisi ile Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücüne güç katıyor.
Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor.
Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.
DÜŞMAN DENİZALTILARI TÜRK DONANMASI İÇİN BİR TEHDİT OLMAKTAN ÇIKIYOR
Sonar performans modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. DÜFAS'ın sahip olduğu teknik özelliklerle düşman denizaltıları Türk donanması için tehdit olmaktan çıkıyor.
ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 'Çanakkale geçilmez' diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun. ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, şanlı donanmamızın gücüne güç katacak." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06'da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!
- Memura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....
- Matematik Testi: ⏱️ 30 Saniyede Dehanı Göster! Eksik Sayıyı Bulabilir misin?
- Somer Şef'in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!
- Tamircilerin Gizli Silahı: Çamaşır Makinesine 1 Bardak Ekle ve Ömürlük Kullan!
- Kulağınıza soğan koyun ve bekletin. Meğer o sorunu şak diye çözüyormuş
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- e-Okul LGS başvuru ekranı ve kılavuzu 2024 | eokul.meb.gov.tr LGS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? MEB kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
- 1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB'den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!
- Bahar Dizisinde Sevilen Karaktere Veda! Final Gibi Karara Seyirciler İsyanda!
- Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!
- İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli