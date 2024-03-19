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Oyuncak firmasına büyük şok! 2 yıl ithalattan men edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Oyuncak firmasına büyük şok! 2 yıl ithalattan men edildi

Ticaret Bakanlığı, Şah Per Oyuncak Tolga Şahin firmasının ithalatının 2 yıl durdurulmasına karar verdi.

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