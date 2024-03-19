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47 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

EKONOMİ Damla Karasu
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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47 ilaç daha SGK’nın geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Vedat Işıkhan yaptı.

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