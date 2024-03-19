Borsa günü yükselişle tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.