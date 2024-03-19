Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.
Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirtti.
Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gram Altında Son Saatler! İslam Memiş Son Noktayı Koydu! O Tarihte Aldınız Aldınız!
- Zorlu Optik İllüzyon: Sincapların Arasındaki Fareyi 15 Saniyede Bulabilir misin?
- AFAD'dan Müjde! 30.723 Deprem Konutu Hak Sahipliği Anahtar Teslim Listesi! Youtube Canlı-Asil Kazananlar
- Telefonlar mikrop saçıyor! Teknolojik aletler ve birçok yüzey nasıl temizlenmeli? Mikroplardan kurtulma yolları...
- Dünyada Bile Adaşı Yok! Bu İsim Türkiye'de Tek
- WhatsApp'ta Ekran Görüntüsü Alıcılara Çekiç Darbesi! Devrim Niteliğinde...
- Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Emeklilere Müjdeli Haber Saat 9.06'da Geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun Hesapları Dolacak! 10.000, 11.500. 14.000 TL Alana Çifte Jest!
- Memura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....
- Matematik Testi: ⏱️ 30 Saniyede Dehanı Göster! Eksik Sayıyı Bulabilir misin?
- Somer Şef'in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!
- Tamircilerin Gizli Silahı: Çamaşır Makinesine 1 Bardak Ekle ve Ömürlük Kullan!