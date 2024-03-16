16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı!

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı!

EKONOMİ İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA