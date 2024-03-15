Türkiye doğal gazda bölgesel merkez olma yolunda! 2050 yılı hedefi 13 milyar metreküp...
Türkiye, Karadeniz'deki gaz üretimini ve arayışlarını sürdürürken Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun raporunda "Türkiye, Avrupa'nın geri kalanına olan boru hattı bağlantısı ve üç yeniden gazlaştırma terminalindeki yükleme tesisleri sayesinde bölgesel bir merkez rolüne doğru ilerlemeye başlamıştır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Türkiye'nin 2050 yılı itibarıyla yıllık 13 milyar metreküp doğal gaz üreteim kapasitesine ulaşacağının altı çizildi. İşte detaylar...
EN YÜKSEK ÜRETİM 3,5 MİLYAR METREKÜP OLACAK
Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üretimin bu yıl 1,6 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin edilirken, sahanın ilk fazında en yüksek üretimin 3,5 milyar metreküp olacağı öngörüldü.
Sakarya gaz sahasının ikinci fazındaki geliştirmenin de tamamlanmasıyla üretimin yıllık toplam 11 milyar metreküpe ulaşacağı hesaplandı.
2050 HEDEFİ BELLİ OLDU
Raporda, Sakarya gaz sahasındaki gelişmelerin önemine işaret edilerek, "Türkiye'nin 2050 itibarıyla 13 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaşması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.
Sakarya sahasının genişletilmesi ve Güney Akçakoca Alt Havzası'ndaki olası keşiflerle üretim miktarının artabileceğine dikkat çekildi.
TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL MERKEZ OLMA ADIMLARI
Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla Batı pazarları ile Orta Doğu ve Rusya'daki başlıca enerji tedarikçileri arasında stratejik ve kilit ülke olmak için adımlar attığı belirtilen raporda, "Türkiye, Avrupa'nın geri kalanına olan boru hattı bağlantısı ve üç yeniden gazlaştırma terminalindeki yükleme tesisleri sayesinde bölgesel bir merkez rolüne doğru ilerlemeye başlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, Rusya ve Türkiye'nin 2022'den bu yana Türkiye'de uluslararası bir gaz merkezi kurmayı ve Rus gazının bu girişime önemli ölçüde dahil olmasını planladığına işaret edildi.
Türkiye'nin 2022'de 54 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiği belirtilen raporda, bu miktarın yüzde 72'sinin boru hatları aracılığıyla alındığı kaydedildi.
Türkiye'nin doğal gazda kaynak çeşitliliğine vurgu yapılan raporda, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatlarıyla doğal gaz alındığı, ayrıca toplam yıllık 27 milyon ton kapasiteye sahip 5 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin bulunduğu belirtildi.
Net doğal gaz ithalatının 2050 itibarıyla yıllık 55 milyar metreküpe ulaşacağı tahminine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin LNG ithalatının 2050'de yıllık 8 milyon tona gerileyerek marjinal düşüş yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu beklenti, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi çeşitli ülkelerden boru hattı gazının verimli bir şekilde tedarik edilmesi ve Türkiye pazarının kaynaklarının çeşitlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, 2022'de doğal gaz yatırımlarında büyük bir gelişme yaşadı. Özellikle Karadeniz'deki Sakarya projesinin ilk aşamasının etkisiyle 2022'de upstream gaz yatırımı 1,6 milyar dolar artarak 2,3 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Uzun vadede Türkiye'nin 8,7 milyar dolar tutarında upstream sermaye yatırımıyla 13 milyar metreküp gaz üretimine ulaşması beklenmektedir."
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