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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

EKONOMİ Filiz Uçan Savaş
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi ile yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdiklerini belirtti.

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