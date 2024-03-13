Dolandırılmamak için "fırsat" görünce kaçın! Saadet zinciri ya da piramit satış sistemi nedir?

FİRMANIN ŞİRKET STATÜSÜNÜN BULUNMASI BU TARZ BİR SATIŞ YÖNTEMİ İZLEYEBİLMESİNE MÜSAADE EDER Mİ?

Bu tür bir faaliyetlerin limited ya da anonim şirket gibi bir tüzel kişilik kurularak organize edilmesi Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı anlamına gelmiyor. Bakanlık ya da başka bir kamu kurumunun bu tür bir faaliyete izin verme yetkisi bulunmuyor. Serbest piyasa kuralları içerisinde hareket edildiǧi, bazı şirketlerin, ticari faaliyetleri ile temsilcilerinin elde ettiği komisyonlara ilişkin vergisel yükümlüklerini yerine getirerek vergilerini ödemeleri halinin o şirketin ya da şirketlerin tamamen yasal olarak faaliyet gösterdiği anlamına gelmeyeceği ifade ediliyor.