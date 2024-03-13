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Türkiye'ye ocakta yatırım yağdı! Geçen yılı solladı: 910 milyon dolar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Türkiye’ye ocakta yatırım yağdı! Geçen yılı solladı: 910 milyon dolar...

Türkiye'ye 2024 yılının ilk ayında gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artarak 910 milyon dolara çıktı.

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