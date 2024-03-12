Dünyanın gözü ABD enflasyonunda! Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak?

Analistler, enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in mart toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin mayısta yüzde 23 ve haziranda yüzde 70 ile fiyatlandığını bildirdi.

Öte yandan, New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nde, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta değişmediği, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise arttığını görüldü.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a çıktı.

Ayrıca, Beyaz Saray, 1 Ekim'de başlayacak 2025 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifini, ABD Kongresine sunarken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2025 mali yılına yönelik 7,3 trilyon dolarlık bütçe teklifinde, zenginler ve büyük şirketlere yönelik vergiler artırılarak bütçe açığının azaltılması ve Amerikalı ailelerin maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.