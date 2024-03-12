Güneş tarlası vurgunu! Güneş paneli yalanıyla vatandaşı kandırdılar | Yeni saadet zincirine suç duyurusu











SAADET ZİNCİRİ HİYERARŞİSİ

"4 parsel alana 1 parsel hediye", "Yeni müşteri getir bir parsel hediye" gibi ifadelerle vatandaşların daha fazla alım yapmalarını sağlayarak mağdur eden şirketler, aynı zamanda izledikleri yöntemle saadet zinciri hiyerarşisinde hareket ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre binlerce vatandaşın bu yöntemle şirketlerden arsa payı satın aldığı ve mağduriyetin maddi boyutunun henüz hesaplanamadığı ifade edildi.