Güneş tarlası vurgunu! Güneş paneli yalanıyla vatandaşı kandırdılar | Yeni saadet zincirine suç duyurusu
Saadet zinciri benzeri dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya ve dijital platformlarda reklam ve ilan veren enerji şirketi görünümü altındaki dolandırıcılar, vatandaşlara 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL’den satarak, buralara kurulacak güneş panellerinden üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt etti. EPDK suç duyurusunda bulundu.
Vatandaşlara Ankara, İstanbul, İzmir gibi bölgelerde 25 metrekarelik parselleri 20 bin TL'den satarak, buralara kurulacak güneş paneli tarlalarından üretilen elektrikle aylık 2 bin TL kira vermeyi taahhüt ediyorlar. Satış yöntemi olarak kooperatif görünümü veren ve şahıslar üzerine tapu vermeyen bu dolandırıcılar, şuana kadar binlerce kişiyi mağdur etti.
"4 parsel alana 1 parsel hediye", "Yeni müşteri getir bir parsel hediye" gibi ifadelerle vatandaşları dolandıran şirketler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hukuki süreç başlattı. Bu kapsamda Kainat Enerji, Enerji Tarlası ve İhya Enerji adlı şirketler hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na (KOM) suç duyurusunda bulunuldu.
KOOPERATİFLERE LİSANS YOK
EPDK tarafından KOM'a bildirilen Kainat Enerji, Enerji Tarlası ve İhya Enerji adlı şirketlerin verdikleri reklamlarda neredeyse her ilde etap etap güneş tarlaları kurdukları izlenimi verdikleri belirlendi. Ancak hiçbir şirketin üretim lisansı olmadığını belirten EPDK yetkilileri, "Kooperatiflere kesinlikle lisans vermiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Elektrik mevzuatında bu tarz bir ticarete imkan sağlayacak hiçbir düzenleme olmadığı vurgulanırken, vatandaşlar ile söz konusu işletmeler arasında yapılan işlemlerin tamamen mevzuata aykırı bir faaliyet olduğu ifade edildi.
Vatandaşların ilgisini çekmek için herkesin alabileceği uygun fiyatlar yazan şirketin Ankara, Çanakkale, İzmir, İstanbul gibi illerde kuracakları güneş tarlaları için vatandaşa aylık 2 bin TL'ye kiralamayı taahhüt ettikleri görüldü. Bu hesaplamayla yatırım yapanların 10 ayda anaparalarını zaten alacakları algısı yaratıldı.
SAADET ZİNCİRİ HİYERARŞİSİ
"4 parsel alana 1 parsel hediye", "Yeni müşteri getir bir parsel hediye" gibi ifadelerle vatandaşların daha fazla alım yapmalarını sağlayarak mağdur eden şirketler, aynı zamanda izledikleri yöntemle saadet zinciri hiyerarşisinde hareket ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre binlerce vatandaşın bu yöntemle şirketlerden arsa payı satın aldığı ve mağduriyetin maddi boyutunun henüz hesaplanamadığı ifade edildi.
ÜRETİM LİSANSI SUNAMADILAR
Telefonla ulaşılan Kainat Enerji'nin yetkilileri, haklarında verilmiş bir mahkeme kararı olmadığını, şirket faaliyetinde bulunmak için Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili izinleri aldıklarını ileri sürdü.
İnternet sitelerine EPDK'dan alınmış bir "tedarik lisansı" görseli yükleyen şirketin yetkilileri EPDK'nın "Hiçbir şirket elektrik üretim lisansı haricinde (tedarik, iletim, dağıtım gibi) başka lisanslarla elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz" hükmünü hatırlatarak üretim lisansları olup olmadığı sorumuzu ise yanıtsız bıraktı. EPDK yetkililerinden edinilen bilgide şirketin üretim lisansının bulunmadığı öğrenildi.
EPDK AYLAR ÖNCE UYARDI
EPDK, "kâr ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme" iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşı aylar öncesinden uyarmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, 'saadet zinciri' benzeri yapılanmalara dair şikâyetler kurumumuza ulaşmıştır. Unutulmalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kâr ortaklığı modeli söz konusu değildir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!
- Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
- 2024 İstanbul Ramazan İmsakiyesi: Mersin, İzmir İftar ve Sahur Saatleri!