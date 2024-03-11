Gıda fiyatlarında indirim değil bindirim! Ramazan ayında gıda vurgunu! Zam silahını kimler çekti?
Ramazan öncesinde başlayan Ramazan ayının başlamasıyla devam eden fırsatçılık ve fahiş fiyat oyunları rakamlara da yansıdı. Ticaret Bakanlığı denetimleri artırsa da özellikle asgari ücretteki artış fırsatçıların zam bahanesi oldu. Ramazan öncesi et, süt, süt ürünleri ve bazı tahıl ürünleri ortalama yüzde 20 zamlandı. Yıllık bazda ürünlerin fiyat değişimi inanılmaz boyutlara ulaştı. 1 yılda yüzde 195’li artış dikkatleri çekti. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler fiyatlardaki fahiş artışlar hakkında değerlendirmelerde buldu.
Ramazan ayı le birlikte ortaya çıkan fırsatçılarla mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye'de denetimlerini sıklaştırırken cezalar da katlanıyor. Buna rağmen birçok gıda ürününde fahiş fiyatlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uzman isimler fiyatlardaki fahiş artışlar hakkında değerlendirmelerde buldu. İşte o programdan satır başlıkları;
ZAM TSUNAMİSİ
Dr. Mücahit Saraçlı TÜKONFES Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı
29 Aralıktan bu yana ramazan zamları hariç beş tane çok ciddi zam dalgasına şahit olduk. Ben buna zam tsunamisi diyorum. İlki yılbaşı yani 1 Ocak itibariyle asgari ücrete yapılan ve yapılandırılması ama asgari ücrete zam yapılacak diye fiyatlar 29 ve 30'unda etiket değiştirmeye başladılar. Sonrasında emeklilerin aylıklarına yapılan zamları da fırsat bilerek bu fırsatçı dediğimiz kadro yüzünden halkın elini cebinden çıkaramıyorlar.
Kırşehir'de birçok çiftlikte kesime gönderilmemiş hayvanlar bekletiliyordu. Sebebi de arzı kısma için. Arz talep dengesi ortadadır. Gerçekten bir talep varsa bu düşmeyecek bir talepse yani ete karşı talep hiçbir zaman düşmez sadece fiyatlar arttıkça alım gücü düşer. Ama arzı kısarsanız fiyatlarda otomatik olarak tırmanır.
Zafer Şahin Gazeteci
Dünya bankası Eylül 2023'te bir gıda fiyatları araştırması açıkladı. Burada istatistik elde edilen 170 ülkenin yüzde 77'sinde gıda enflasyonu genel enflasyonun üzerinde çıkıyor. Yalnız bizim şöyle eksi bir yanımız var biz gıda enflasyonun en yüksek seyrettiği dört ülkeden biriyiz.
Gaffar Yakınca Gazeteci
3 gün önce Dünya Gıda Teşkilatı gıda fiyat endeksini açıkladı. O endekse göre 2023 Şubat ayından bu yana dünyadaki ortalama gıda fiyatları yüzde 10,5 düştü, Türkiye'de ise yüzde 75 arttı. Türkiye'de bir anormallik var. Yüzde 50 enflasyon maliyeti desek demek ki yüzde 21 net artış oldu son bir yılda
Faruk Erdem Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü
Gidip bir yemek yiyorsunuz ve 150 TL veriyorsunuz ertesi gün o yemek 160 TL olduğunda pek farkında varmıyorsunuz. Çünkü fiyat algımızı bozdular. Dolayısıyla bu fiyatlar yüzde yüz artmış. Piyasadaki bütün fiyat algısı bozulmuş durumda.
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