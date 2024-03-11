Gıda fiyatlarında indirim değil bindirim! Ramazan ayında gıda vurgunu! Zam silahını kimler çekti?

ZAM TSUNAMİSİ

Dr. Mücahit Saraçlı TÜKONFES Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı

29 Aralıktan bu yana ramazan zamları hariç beş tane çok ciddi zam dalgasına şahit olduk. Ben buna zam tsunamisi diyorum. İlki yılbaşı yani 1 Ocak itibariyle asgari ücrete yapılan ve yapılandırılması ama asgari ücrete zam yapılacak diye fiyatlar 29 ve 30'unda etiket değiştirmeye başladılar. Sonrasında emeklilerin aylıklarına yapılan zamları da fırsat bilerek bu fırsatçı dediğimiz kadro yüzünden halkın elini cebinden çıkaramıyorlar.