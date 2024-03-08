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Hesaplara yatacak: Çiftçilere yaklaşık 400 milyon TL tarımsal destek ödemesi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Hesaplara yatacak: Çiftçilere yaklaşık 400 milyon TL tarımsal destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 399 milyon 724 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 229 milyon 199 bin lira, hastalıktan ari işletme desteği 85 milyon 396 bin lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 63 milyon 752 bin 293 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 21 milyon 376 bin 707 lira olarak belirlendi.

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