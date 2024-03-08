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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Merkez Bankası tarafından 12 Mart Salı günü yayınlanacak olan Ocak 2024 Ödemeler Dengesi verileri öncesi AA Finans'ın beklenti anketi sonuçları ortaya çıktı.

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