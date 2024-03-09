Ramazan öncesi denetimler sıklaştı! Restoranlara ceza yağdı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu...

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, restoran, lokanta, kafe ve pastanelerin giriş kapılarının önlerine ve masaların üzerine fiyat listesi koymayan işletmelere yönelik denetimler kapsamında 30 bin 110 işyerinin denetlendiğini 6 bin 67 işyerine toplamda 16.1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetlenen firma sayısına göre ilk üç il Antalya, İstanbul ve Kocaeli, uygulanan idari para cezası tutarına göre ise ilk üç il Edirne, Kocaeli ve Bursa oldu.

Bakan Bolat, SABAH'a yaptığı açıklamada bakanlık olarak 81 ilde devam eden denetimlerine Ramazan ayı öncesinde yoğunluk verdiklerini belirterek, ticari etiğe uymayan davranışlara yaptırım uyguladıklarını söyledi.