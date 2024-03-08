Karadeniz’e yüksek hızlı tren geliyor! O ilden yola çıkıp sınıra ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temelini attıkları Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı ile günlük 32 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta şehir içi trafiğin önüne geçeceklerini belirterek, "Böylece projemiz ile yıllık toplam 330 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da 610 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi. Uraloğlu, Giresun'da 18 Milyar 219 milyon lira bedelli 19 projenin yapımına devam ettiklerinin de altını çizdi.