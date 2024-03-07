Notere Gerek Kalmadı! Miras Paylaşımı Artık Yazılı Anlaşmayla!

Aileden kalan miras sayılabilecek taşınmazlar ve tüm mal ve değerli eşyalar kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu paylaşımda hangi kardeşe hangi tapudan ne kadar hisse düşeceği ise kardeşler arasında belirlenir ve noter huzurunda onaylandıktan sonra tapuda işlemler halledilir. Şimdi ise yeni düzenleme ile birlikte notere gitmeye gerek kalmadı. Kardeşler arasında yapılacak karşılıklı anlaşma kabul edilecek.