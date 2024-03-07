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Notere Gerek Kalmadı! Miras Paylaşımı Artık Yazılı Anlaşmayla!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Notere Gerek Kalmadı! Miras Paylaşımı Artık Yazılı Anlaşmayla!

Miras paylaşımında yeni düzenleme geldi. Aileden miras yolu ile kalan mal ve değerli eşyalar artık noter onayı olmadan paylaşılabilecek. Kardeşlerin bu durumda anlaşıp karşılıklı imza atmaları gerekiyor. İşte ayrıntılar…

Aileden kalan miras sayılabilecek taşınmazlar ve tüm mal ve değerli eşyalar kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu paylaşımda hangi kardeşe hangi tapudan ne kadar hisse düşeceği ise kardeşler arasında belirlenir ve noter huzurunda onaylandıktan sonra tapuda işlemler halledilir. Şimdi ise yeni düzenleme ile birlikte notere gitmeye gerek kalmadı. Kardeşler arasında yapılacak karşılıklı anlaşma kabul edilecek.

NOTER ONAYINA GEREK KALMADI! KARDEŞLERİN ANLAŞMASI YETERLİ

Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar için önemli bir haber! Yeni düzenleme ile kardeşler arasındaki miras paylaşımı artık daha kolay. Yazılı olarak yapılan ve karşılıklı imzalanan anlaşmalar noter onayına gerek kalmadan geçerli olacak.

Miras paylaşımı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Ayrıca, bir evin miras yoluyla kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yeterli olacaktır.

Hisseli tapuların satışı için ise öncelikle hissedarların ortak bir karar alması gerekiyor.

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