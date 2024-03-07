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Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni destek ödemesi! 4 milyar TL bugün hesaplarda! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Deprem bölgesindeki KOBİ’lere yeni destek ödemesi! 4 milyar TL bugün hesaplarda! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere yapılacak 4 milyar TL'lik yeni destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. İşte detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere yapılacak 4 milyar TL'lik desteğin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşte Bakan Kacır'ın paylaşımı:

"KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz."

15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız."

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