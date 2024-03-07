Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni destek ödemesi! 4 milyar TL bugün hesaplarda! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere yapılacak 4 milyar TL'lik yeni destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. İşte detaylar...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ'lere yapılacak 4 milyar TL'lik desteğin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İşte Bakan Kacır'ın paylaşımı:
"KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki yeni bir finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz."
15 Kasım 2023'ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 Milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Yatacak? 1.250 TL Ödeme Bekleyenler Dikkat! 10-11-12-13-14-15 Mart İtibarıyla...
- Okullar Kapandı! Anaokulundan 12. Sınıfa Kadar 3 Gün Tatil!
- Taburelerin ortasındaki delik meğer bu işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız
- Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...
- Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi
- Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı
- Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!
- İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!
- Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet'te paranız birikmiş olabilir!