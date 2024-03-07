Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor! 6.Türkiye Enerji ve İklim Forumu’na Bakan Alparslan Bayraktar katılacak

"Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü" adlı özel oturumda maderatörlüğü Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem yapacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör moderatörlüğünde, forumun özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Dönüşümü Yönetmek' başlığı altında önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Forumun ardından "4. Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" gerçekleştirilecek.

6. ENERJİ VE İKLİM FORUMU

YEŞİL YÜZYIL - BUGÜNÜ VE GELECEĞİ YENİDEN TASARLAMAK

7 Mart 2024

SAAT: 09:45-16:30

09:45 – 10:00 Açılış Konuşmaları

Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü & Köşe Yazarı

Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü

10:00-10:05 ÖZEL OTURUM (VİDEO)

Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek

Sn. Francesco La Camera

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı

10:05 – 10:20 ÖZEL OTURUM (ONLINE CANLI BAĞLANTI)

Brüksel'in Enerji Rejimi

Sn. Ulrike Reisner

Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris-Viyana'da Uzman

10:20 – 11:30 PANEL

YEŞİL DÖNÜŞÜM - Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirebilir?

KONUŞMACILAR Sn. Alpay Beyla - RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü

Sn. Murat Pınar – Enerjisa CEO

Sn. İ. Sinan Ak – Zorlu Enerji CEO

Sn. Elchin Ibadov – SOCAR Türkiye CEO

Sn. Halil Demirdağ – Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı

MODERATÖR Sn. Bora Şekip Güray - Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji

ve İklim Merkezi Direktörü

11:30 - 11:40 KAHVE ARASI