Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! 6.Türkiye Enerji ve İklim Forumu'na Bakan Alparslan Bayraktar katılacak
6. Enerji ve İklim Forumu bugün Turkuvaz Medya ev sahipliğinde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşecek. Saat 09.45'te başlayan etkinlik akşam 16.30'da son bulacak. İşte detaylar...
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu: Yeşil Yüzyıl-Bugünü ve Geleceği Yeniden Tasarlamak' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek.
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak forum, sektörün önde gelen iş insanlarının açıklamaları ile devam edecek. Forumda, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera konuşma yapacak. Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris- Viyana'da Uzman Ulrike Reisner, Brüksel'in Enerji Rejimini ele alacak. "Yeşil Dönüşüm-Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirilebilir?" başlıklı panelin moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray yapacak. A Para Yayın Koordinatörü&A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde Yeni Yatırım Alanları ve Yenilenebilir Enerjide Fırsatlar paneli gerçekleştirilecek.
"Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü" adlı özel oturumda maderatörlüğü Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem yapacak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör moderatörlüğünde, forumun özel konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Dönüşümü Yönetmek' başlığı altında önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Forumun ardından "4. Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" gerçekleştirilecek.
6. ENERJİ VE İKLİM FORUMU
YEŞİL YÜZYIL - BUGÜNÜ VE GELECEĞİ YENİDEN TASARLAMAK
7 Mart 2024
SAAT: 09:45-16:30
09:45 – 10:00 Açılış Konuşmaları
Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü & Köşe Yazarı
Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü
10:00-10:05 ÖZEL OTURUM (VİDEO)
Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek
Sn. Francesco La Camera
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı
10:05 – 10:20 ÖZEL OTURUM (ONLINE CANLI BAĞLANTI)
Brüksel'in Enerji Rejimi
Sn. Ulrike Reisner
Siyaset bilimci, Yayıncı, BRENNUS Enstitüsü Paris-Viyana'da Uzman
10:20 – 11:30 PANEL
YEŞİL DÖNÜŞÜM - Enerji Endüstrisi Dönüşümü Nasıl Gerçekleştirebilir?
KONUŞMACILAR Sn. Alpay Beyla - RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü
Sn. Murat Pınar – Enerjisa CEO
Sn. İ. Sinan Ak – Zorlu Enerji CEO
Sn. Elchin Ibadov – SOCAR Türkiye CEO
Sn. Halil Demirdağ – Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı
MODERATÖR Sn. Bora Şekip Güray - Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji
ve İklim Merkezi Direktörü
11:30 - 11:40 KAHVE ARASI
11:40 -12:40 PANEL
YENİ YATIRIM ALANLARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİDE FIRSATLAR
KONUŞMACILAR Taşkın Kızılok - IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Burak Kutluğ - Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su ve Tatlıpınar Enerji
Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Durmuşoğlu - Karadeniz Holding Ticari Operasyonlar Direktörü
MODERATÖR Sn. Özlem Doğaner - A Para Yayın Koordinatörü & A Haber Ekonomi Müdürü
12:40 - 13:00 ÖZEL OTURUM
DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE FIRSATLAR
VE ZORLUKLAR: HİDROJENİN ROLÜ
Prof. Dr. İskender Gökalp -TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanı, ICARE-CNRS, Orléans, Fransa Kurucu Direktörü
MODERATÖR Feride Cem – Sabah Gazetesi Yazarı
13:30 – 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-14:45 ÖZEL OTURUM
Enerjinin Geleceği
Sn. Kıvanç Zaimler – Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı
14:45-14:55 ÖZEL OTURUM (VİDEO)
COP ve Sonrası
Sn. Adnan Z. Amin - İklim Değişikliği Konferansı COP 28 CEO'su
14:55 - 16:10 ÖZEL KONUK
DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK
KONUK Sn. Alparslan Bayraktar - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
MODERATÖRLER Sn. Okan Müderrisoğlu - Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı
Sn. Dilek Güngör - Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı
16:10 – 16:30 4. ENERJİMİZ GELECEĞİMİZ ÖDÜL TÖRENİ
16:30 KAPANIŞ
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