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Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu!

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

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