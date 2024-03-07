Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı havadan inceledi! Açılışa gün sayıyor

ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILIŞA GÜN SAYIYOR

KZV Havalimanları'nın "Yapİşlet- Devret" modeliyle inşa ettiği Çukurova Uluslararası Havalimanı, Çukurova'nın ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı sunacak. 3 bin 500 metre uzunluğundaki bir ana pist ve bir yardımcı pist ile en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına olanak sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, Apron 1'e 44 adet, 120 metre uzunluğunda Apron 2'ye de 21 uçak sığabilecek.