Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi! Açılışa gün sayıyor
Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan Çukurova bölgesinin dünyaya açılan kapısı olacak Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete girmeye gün sayıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı helikopterle havadan inceledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı helikopterle havadan inceledi.
AK Parti'nin Mersin mitingi için bölgeye giden Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
ÇUKUROVA HAVALİMANI AÇILIŞA GÜN SAYIYOR
KZV Havalimanları'nın "Yapİşlet- Devret" modeliyle inşa ettiği Çukurova Uluslararası Havalimanı, Çukurova'nın ekonomik olarak kalkınmasına büyük katkı sunacak. 3 bin 500 metre uzunluğundaki bir ana pist ve bir yardımcı pist ile en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına olanak sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda, Apron 1'e 44 adet, 120 metre uzunluğunda Apron 2'ye de 21 uçak sığabilecek.
İLK ETAPTA 9 MİLYON YOLCU HEDEFLENİYOR
Uluslararası standartlarda tüm yeterliliklere sahip olarak tasarlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı 9 milyon yolcuya ulaşması halinde 3'ncü etap yatırımlara da başlanacak. Bin 500 araç kapasiteli katlı otoparkına sahip olan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda geliş ve gidiş katlarında yeme içme fonksiyonları ile yaşam ve çevre peyzaj alanlarıyla yolculuklar daha konforlu olacak.
Çukurova Uluslararası Havalimanı gümrüksüz satış alanında, uluslararası zincir markaların da aralarında bulunduğu geniş bir marka karması yer alacak.
NARENCİYE BAHÇELİ HAVALİMANI
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın diğer havalimanlarından farklı olarak geniş iç bahçeleriyle de dikkat çekecek. Zengin peyzaj alanları ve iç bahçelerde portakal, limon, mandalina, turunç, zeytin ve palmiye ağaçlarıyla misafirler mevsimler boyunca renkli bir deneyim yaşayacak.
ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM BENİMSENDİ
Çukurova Havalimanı enerji verimliliği başta olmak üzere çevre dostu uygulamalarıyla da fark yaratacak. Binalarda bulunan ısı geri kazanımlı iklimlendirme sistemleri ve pompalarda kullanılan frekans konventörlü panolar, enerji kaybını minimuma indirirken, bölgenin güneşlenme süreleri ve güneş verimliliğinden yararlanmak amacıyla projede güneş enerji sistemleri kullanılacak.
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