Emekli yasası TBMM'ye geliyor! İşte milyonları ilgilendiren 7 destek
Hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekler için hazırlıklara başladı. Başkan Erdoğan da emekliler için yeni adımlar atılacağının müjdesini verdi. Nisan ayı ile birlikte Meclis'e gelmesi planlanan 7 büyük destek emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, gelirlerini artıracak. Bunlar arasında ücretsiz hizmetler ve aylıkları artıracak adımlar da bulunuyor. Öte yandan emekli maaşı zammı dönemlerinde refah payı uygulaması da sürecek.
Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini açıklamasından sonra hükümet de düğmeye bastı.
MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİLER OLACAK
Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gelecek düzenlemelerden birisinin emekliler ile ilgili olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da emekliler için yeni adımlar atıldığının müjdesini verdi. Emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler öne çıkacak. Emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor. Bu 7 ana konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. İşte emekliler için yapılan çalışmanın detayları…
1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.
2) ENERJİ DESTEKLERİ
Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.
3) ULAŞIM DESTEĞİ
Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.
4) BARINMA DESTEĞİ
Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.
5) FİNANS DESTEĞİ
Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.
6) TATİL DESTEĞİ
Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.
7) REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ
Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.
İŞTE BİR BAKIŞTA EMEKLİLERE GELECEK 7 ÖNEMLİ DESTEK
1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
*Su faturaları düşecek
*Ücretsiz toplu taşıma
*Belediye tesislerinde ayrıcalık
2) ENERJİ DESTEKLERİ
*Doğal gaz faturalarında indirim
*Elektrik desteği
3) ULAŞIM DESTEĞİ
*Tren biletlerinde indirim
*İndirimli uçak bileti
4) BARINMA DESTEĞİ
*Kira desteği yapılacak
*Büyükşehirlerde destek artacak
5) FİNANS DESTEĞİ
*Banka hizmetlerinde indirim
*Uygun şartlarda finans desteği
6) TATİL DESTEĞİ
*Kamu tesislerinden ücretsiz yararlanma
*İndirimli konaklama imkanı
7) REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ
*Enflasyon artışına refah payı eklenecek
*Kök ve taban maaş yeniden artırılacak
*Maaş hesaplama sistemi yenilenecek
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