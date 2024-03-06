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Bakan Işıkhan duyurdu! CHP'nin AYM başvurusu üzerine memurların aylıkları 345 TL azalacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Bakan Işıkhan duyurdu! CHP’nin AYM başvurusu üzerine memurların aylıkları 345 TL azalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara toplu sözleşmeler üzerinden verilen hak ve kazanımların CHP’nin, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurusu üzerine dün iptal edildiğini belirterek, “Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2’sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla, ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 TL azalma meydana gelecektir” dedi.

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