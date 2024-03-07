Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Türkmen gazını Türkiye’ye getirmek için anlaşma yaptık

"TÜRKMEN GAZINI TÜRKİYE'YE GETİRMEK İÇİN ANLAŞMA YAPTIK"

Türkmenistan ile doğal gaz alanında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesi ile alakalı bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu bizim yıllardır gündemimizde olan bir konu. Şartların çok olgunlaştığınızı görüyoruz. Bizim her zaman ilgimiz vardı. Onların da istekli olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden gelmesi, bir diğeri Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi, diğeri de esasen daha uzun soluklu daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada" ifadelerini kullandı.