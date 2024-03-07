Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptık
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazını Türkiye'ye getirmek için anlaşma yaptıklarını söyledi. Gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatif yol olduğunu belirten Bayraktar, bu yollardan sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olanının Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi olduğunu söyledi.
Bakan Bayraktar, 6. Enerji ve İklim Forumu'nun "Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü" adlı özel oturumda konuşmasına başladı.
"SORUMLULUĞU OLAN HERKES HESABINI VERECEK"
Bakan Bayraktar Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin, "9 kardeşimiz maalesef hala toprak altında. 10 milyon tonluk toprak yığının altında kaldı bu vatandaşlarımız. Tüm teknolojilerimizi kullanarak arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi hala devam ettiği için arama kurtarma ekibimizi de korumamız gerekiyor. Biz devletin tüm kurumlarıyla 9 kardeşimizin ailesiyle birlikteyiz. Yarın tekrar gideceğim İliç'e. Çalışmaları yerinde göreceğim. Olayın bir de çevre boyutu var. Sorumluluğu olan herkes hesabını verecek. Biz bölgede gerekli tedbirleri aldık. Ne suda ne de toprakta kimseyi rahatsız edecek bir zarar yok mevcutta" dedi.
"HEDEF ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK"
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olacağını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin ekonomideki en önemli açmazı olan cari açığın ana müsebbibi enerji ithalatıysa bizim orada yoğunlaşmamız ve Türkiye'nin özellikle dışa bağımlılığını bu anlamda düşürmemiz gerekir. Temel çıkış noktamız buydu. Bugün de temel hedefimiz bu" diye konuştu.
"TÜRKMEN GAZINI TÜRKİYE'YE GETİRMEK İÇİN ANLAŞMA YAPTIK"
Türkmenistan ile doğal gaz alanında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesi ile alakalı bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu bizim yıllardır gündemimizde olan bir konu. Şartların çok olgunlaştığınızı görüyoruz. Bizim her zaman ilgimiz vardı. Onların da istekli olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden gelmesi, bir diğeri Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi, diğeri de esasen daha uzun soluklu daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada" ifadelerini kullandı.
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