Borsa günü yükselişle kapattı! Yüzde 3,54 değer kazandı...

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini, söz konusu seyrin yurt içi piyasalarda da etkili olduğunu kaydetti.