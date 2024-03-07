Emekliye nasıl bir artış yapılacak? Kalem kalem hesaplar A Haber’de

5 AYLIK TAHMİN

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon oranında artışları var. Ancak şunu da eklemek gerekiyor, bugüne kadar refah payı konuldu. Safi enflasyon rakamı ile 5 aylık enflasyon 21,03… Bunun üzerine de bir refah payı da gelme olasılığı var.

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı da yüzde 5,24 olarak gerçekleşmiş oluyor ve 15,77'ye gelmiş oluyor.

5 aylık tahmine göre bu çerçevede düşündüğümüzde en düşük emekli memur maaşı 38 bin 042 TL'ye çıkıyor.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 5 aylık tahmine göre, 17 bin 066 TL'ye çıkıyor.