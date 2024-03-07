Emekliye nasıl bir artış yapılacak? Kalem kalem hesaplar A Haber'de
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Meclis'in nisan ayında mesaisine başlamasının ardından emeklilere öncelik vermesi bekleniyor. Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği bulunuyor. Peki, emekliye nasıl bir artış yapılacak? Emekliler için düzenlemede yol haritası nasıl olacak? 7 ana başlıkta toplanan destek paketinin içeriğinde ne var? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal tüm detayları A Haber’de aktardı. İşte kalem kalem hesaplar…
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor.
Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yeniden mesaiye başlayacak. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal
2 aylık enflasyon yüzde 11,54 olarak açıklandı. Burada hesaplama yönteminin farklı olmasından dolayı, normal memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında fark var.
Memur emeklileri toplu iş sözleşmesinden gelen fark; 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15… O rakamın üzerinde bir enflasyon olursa aradaki farkı da ayrıca alacaklar.
OVP'de de 6 aylık enflasyon hedefinin yüzde 25-27'ler civarında olduğunu görüyoruz. Bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşti.
5 AYLIK TAHMİN
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon oranında artışları var. Ancak şunu da eklemek gerekiyor, bugüne kadar refah payı konuldu. Safi enflasyon rakamı ile 5 aylık enflasyon 21,03… Bunun üzerine de bir refah payı da gelme olasılığı var.
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı da yüzde 5,24 olarak gerçekleşmiş oluyor ve 15,77'ye gelmiş oluyor.
5 aylık tahmine göre bu çerçevede düşündüğümüzde en düşük emekli memur maaşı 38 bin 042 TL'ye çıkıyor.
En düşük memur emeklisi aylığı ise 5 aylık tahmine göre, 17 bin 066 TL'ye çıkıyor.
6 AYLIK TÜFE YÜZDE 22 ÇIKARSA
6 aylık TÜFE yüzde 22 çıkarsa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin artışı yüzde 22 oluyor. Memur ve memur emeklisinin zam farkı yüzde 6,09 oluyor. Tekrar söylüyorum burada da bir refah payı olmadan. Bu çıplak oran. Ben 2-3 yıldır refah payı olmadan bir artış hatırlamıyorum.
Bu simülasyon çevresinde düşündüğümüzde en düşük memur maaşı 38 bin 348 TL'ye geliyor.
En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 203 TL'ye gelmiş oluyor.
6 AYLIK TÜFE YÜZDE 24 ÇIKARSA
6 aylık TÜFE'nin de yüzde 24 çıkması halinde, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 7,83'e ve toplam alacakları yüzde 18,61'e çıkıyor.
En düşük memur maaşı 38 bin 975 TL oluyor.
En düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 484 TL'ye çıkmış olacak.
EMEKLİLERE 7 BÜYÜK DESTEK
Emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor.
BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.
ENERJİ DESTEĞİ
Emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.
ULAŞIM DESTEĞİ
Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler verilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalıklar tanınacak.
KİRA YARDIMI
Büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.
FİNANS DESTEĞİ
Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla protokoller yapılacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da devreye sokulacak. Ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve krediye erişimin yanı sıra promosyonların artırılması konuşulan konular arasında yer alıyor.
TATİL DESTEĞİ
Emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına sahip olacak. Turizm şirketleri ile de emeklilere özel kampanyalar sunulması için protokoller yapılacak.
REFAH PAYI
Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.
Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler yer alacak. Emeklilere yönelik 7 büyük destek üzerinde çalışıldığı belirtildi.
İŞTE BİR BAKIŞTA EMEKLİLERE GELECEK 7 ÖNEMLİ DESTEK
1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM
*Su faturaları düşecek
*Ücretsiz toplu taşıma
*Belediye tesislerinde ayrıcalık
2) ENERJİ DESTEKLERİ
*Doğal gaz faturalarında indirim
*Elektrik desteği
3) ULAŞIM DESTEĞİ
*Tren biletlerinde indirim
*İndirimli uçak bileti
4) BARINMA DESTEĞİ
*Kira desteği yapılacak
*Büyükşehirlerde destek artacak
5) FİNANS DESTEĞİ
*Banka hizmetlerinde indirim
*Uygun şartlarda finans desteği
6) TATİL DESTEĞİ
*Kamu tesislerinden ücretsiz yararlanma
*İndirimli konaklama imkanı
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