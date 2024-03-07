Antalya’ya turist yağacak! 17 milyon turist bekleniyor

ANTALYA'DA 17 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Turizm gelirlerinde Antalya'nın pastadaki payının ve ziyaretçi sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Ersoy, Antalya'da bu yıl 17 milyon turist beklediklerini bildirdi.

Mevcut durumunda kış rakamlarının iyi geldiğini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaz aylarında da aksamadan erken rezervasyon akışları devam ederse 17 milyonun çok daha üzerinde bir rakamla Antalya bu seneyi tamamlamış olacak. Hedefimiz sürdürülebilir bir turizm açısında hem sezonu uzatmak hem de ülkemizin her köşesinin turizm pastasında pay almasını sağlamak. Antalya deyince Gazipaşa'dan Kaş'a kadar çok geniş bir coğrafi alandan bahsediyoruz. Nisan ayında hem büyükşehrimiz hem ilçelerimiz için koordineli bir turizm master planı oluşturacak, turizmden hak ettiği değeri alamayan noktaları hak ettiği değeri alacak şekilde geliştirmeye çalışacağız."