Altın Alım Fırsatı mı Var? İslam Memiş Gram Altın İçin Tarihi Rakamı Açıkladı!

Altın fiyatlarında yükseliş hızla devam ediyor. Rekor tazelemeye devam eden altın için yatırımcılar yükselişin hangi seviyeye kadar yükselmeye devam edeceğini merak etmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatının 3 bin TL bandını hedef aldığını belirtti. İşte ayrıntılar…