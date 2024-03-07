Altın Alım Fırsatı mı Var? İslam Memiş Gram Altın İçin Tarihi Rakamı Açıkladı!
Gram altın fiyatlarında rekor üstüne rekor gelmeye devam ediyor. Fiyatların yükselişine ilişkin analiz yapan İslam Memiş yatırımcılara yapacakları hamleler konusunda yol göstererek özellikle gram altın için rakam verdi. İşte altın fiyatları için yükseliş beklentisi…
Altın fiyatlarında yükseliş hızla devam ediyor. Rekor tazelemeye devam eden altın için yatırımcılar yükselişin hangi seviyeye kadar yükselmeye devam edeceğini merak etmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatının 3 bin TL bandını hedef aldığını belirtti. İşte ayrıntılar…
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR: GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre, gram altın fiyatı bu hafta 2150-2200 lira aralığında işlem görecek. Memiş, mart ayı sonuna kadar gram altının 2150 liraya ulaşmasını bekliyor.
Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin öngörüleri:
Bu yıl için: 2150 dolar, 2350 dolar
Yaz ayları için: 2500-2700 lira
Yıl sonu için: 3000 lira
Memiş, altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceğini ve 2024'ün altın için bir altın çağı olacağını söylüyor.
BU HAFTA ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLEYEBİLİR?
ABD verileri: Özellikle tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon verisi altın fiyatlarını etkileyebilir.
Jerome Powell'ın konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi ile ilgili açıklamaları altın fiyatlarını etkileyebilir.
ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN MEMİŞ'TEN TAVSİYELER!
Uzun vadeli yatırımcılar için: Altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcılar için altın alım fırsatı olabilir.
Kısa vadeli yatırımcılar için: Altın fiyatları dalgalanmaya devam edebilir. Bu nedenle, kısa vadeli yatırımcılar için riskler daha yüksek olabilir.
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