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Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz. Bine yakın kadın kooperatifi var. Onlara zaman zaman çağrılara çıkıyoruz ve iş kurarken hibe destekler sağlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Altındağ Kültür Merkezi'nde 'Dünya Kadınlar Günü' programında konuştu.



Bolat, kadınların bu zamana kadar yerel seçim, referandum ve genel seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakına destek verdiklerini söyledi. Bolat, "Allah hepinizden razı olsun. 21 yıldır kadınlarımız için bakın neler yapıldı; AK Parti gelmeden önce 2002'de 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelir vardı. Geçen yıl 13 bin 110 dolar kişi başına milli gelirimiz oldu. Yaşam kalitesi, artan refah düzeyi, artan tüketim düzeyi zaten bunu gösteriyor. Sokakta, iş yerinde, oturulan yerlerde, bakanlıklarda, özel sektörlerde toplumun her kesiminde bunları görmek mümkün" dedi.


Bolat, çocukların iyi yetişip iyi bir eğitim almasını istediğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz. Bine yakın kadın kooperatifi var. Onlara zaman zaman çağrılara çıkıyoruz ve iş kurarken hibe destekler sağlıyoruz. Aile Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte 'Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi'ni imzaladık geçen eylül ayında. Ve bu noktada her 3 bakanlık koordinasyon içinde kadın kooperatifçiliğini kadınların üretime katılmasını destekliyor. İş yeri kurarken makine demirbaş alımında 400 bin lira nakit hibe desteği veriyoruz. Geçen yıl bu rakam 200 bin liraydı. Fuara katılırsa 60 bin lira destek veriyoruz hibe olarak. Geçen yıl 30 bin liraydı. Bunları da zaten AK Parti hükümetleri getirdi. Yani AK Parti'den önce böyle bir şeyler yoktu. Personel çalıştıracaksınız; 1 personelde 204 bin lira, 2 personelde 408 bin lira destek veriyoruz; hibe."

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