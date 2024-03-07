Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz





Bolat, çocukların iyi yetişip iyi bir eğitim almasını istediğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz. Bine yakın kadın kooperatifi var. Onlara zaman zaman çağrılara çıkıyoruz ve iş kurarken hibe destekler sağlıyoruz. Aile Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte 'Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi'ni imzaladık geçen eylül ayında. Ve bu noktada her 3 bakanlık koordinasyon içinde kadın kooperatifçiliğini kadınların üretime katılmasını destekliyor. İş yeri kurarken makine demirbaş alımında 400 bin lira nakit hibe desteği veriyoruz. Geçen yıl bu rakam 200 bin liraydı. Fuara katılırsa 60 bin lira destek veriyoruz hibe olarak. Geçen yıl 30 bin liraydı. Bunları da zaten AK Parti hükümetleri getirdi. Yani AK Parti'den önce böyle bir şeyler yoktu. Personel çalıştıracaksınız; 1 personelde 204 bin lira, 2 personelde 408 bin lira destek veriyoruz; hibe."