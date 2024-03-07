Bakan Bolat açıkladı: Kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz. Bine yakın kadın kooperatifi var. Onlara zaman zaman çağrılara çıkıyoruz ve iş kurarken hibe destekler sağlıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Altındağ Kültür Merkezi'nde 'Dünya Kadınlar Günü' programında konuştu.
Bolat, kadınların bu zamana kadar yerel seçim, referandum ve genel seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakına destek verdiklerini söyledi. Bolat, "Allah hepinizden razı olsun. 21 yıldır kadınlarımız için bakın neler yapıldı; AK Parti gelmeden önce 2002'de 3 bin 600 dolar kişi başına milli gelir vardı. Geçen yıl 13 bin 110 dolar kişi başına milli gelirimiz oldu. Yaşam kalitesi, artan refah düzeyi, artan tüketim düzeyi zaten bunu gösteriyor. Sokakta, iş yerinde, oturulan yerlerde, bakanlıklarda, özel sektörlerde toplumun her kesiminde bunları görmek mümkün" dedi.
Bolat, çocukların iyi yetişip iyi bir eğitim almasını istediğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ticaret Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine çok büyük destekler veriyoruz. Bine yakın kadın kooperatifi var. Onlara zaman zaman çağrılara çıkıyoruz ve iş kurarken hibe destekler sağlıyoruz. Aile Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte 'Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi'ni imzaladık geçen eylül ayında. Ve bu noktada her 3 bakanlık koordinasyon içinde kadın kooperatifçiliğini kadınların üretime katılmasını destekliyor. İş yeri kurarken makine demirbaş alımında 400 bin lira nakit hibe desteği veriyoruz. Geçen yıl bu rakam 200 bin liraydı. Fuara katılırsa 60 bin lira destek veriyoruz hibe olarak. Geçen yıl 30 bin liraydı. Bunları da zaten AK Parti hükümetleri getirdi. Yani AK Parti'den önce böyle bir şeyler yoktu. Personel çalıştıracaksınız; 1 personelde 204 bin lira, 2 personelde 408 bin lira destek veriyoruz; hibe."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
- 0,69 Faiz ve 180 Ay Vade ile 2+1, 3+1 ve 4+1 Daireler: İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Maraş... Aylık 9.718 TL'ye anahtar teslim!
- Ozan Akbaba'dan Bomba Gibi Bir Transfer! Çırak Dizisi Ekranları Sallayacak: Hacker 02
- Hayaller Kabusa Döndü! Günlerce Para Biriktirdi, Paketten Çıkan Şeye İnanamadı!
- Sosyal Yardım Parası Ne Zaman Yatacak? 1.250 TL Ödeme Bekleyenler Dikkat! 10-11-12-13-14-15 Mart İtibarıyla...
- Okullar Kapandı! Anaokulundan 12. Sınıfa Kadar 3 Gün Tatil!
- Taburelerin ortasındaki delik meğer bu işe yarıyormuş! Çok şaşıracaksınız
- Emekli Promosyonu Güncel Tutarları 2024 | 4A, 4B, 4C'liye en yüksek promosyon veren bankalar: Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank...
- Emekli zammında %1.30'luk iyileştirme müjdesi geldi! En düşük maaşa 3+3'lük ilave eklenecek! SSK Bağ-Kur'luya ödeme yağmuru: Kim, ne kadar alacak?
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi