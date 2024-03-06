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‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları’ Turkuvaz Medya’da buluşuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları’ Turkuvaz Medya’da buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu bugün Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde siyaset, iş, spor ve sanat dünyasının ünlü kadınlarını bir araya getiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Bakan Göktaş, zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

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